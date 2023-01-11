Фитнес и здоровье
15:06, 11 января 2023
1 мин.

Назван новый признак деменции у людей "постарше"

Помочь может одно устройство

Потеря слуха может быть признаком деменции у пожилых людей. Новое исследование показало, что пожилые люди с более тяжелой формой потери слуха чаще страдают деменцией. Интересно, что вероятность развития деменции ниже среди пользователей слуховых аппаратов по сравнению с теми, кто ими не пользуется.

Назван новый признак деменции у людей "постарше"

Фото: Unsplash

Результаты, полученные на основе выборки более чем 2400 пожилых людей, согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что потеря слуха может быть фактором, способствующим риску деменции с течением времени, и что лечение потери слуха может снизить риск деменции.

Распространенность деменции среди участников исследования с умеренной/тяжелой потерей слуха была на 61% выше, чем среди участников с нормальным слухом. При этом использование слухового аппарата было связано с 32% снижением распространенности деменции среди 853 участников с умеренной/тяжелой потерей слуха.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров