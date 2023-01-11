Назван новый признак деменции у людей "постарше"

Результаты, полученные на основе выборки более чем 2400 пожилых людей, согласуются с предыдущими исследованиями, показывающими, что потеря слуха может быть фактором, способствующим риску деменции с течением времени, и что лечение потери слуха может снизить риск деменции.

Распространенность деменции среди участников исследования с умеренной/тяжелой потерей слуха была на 61% выше, чем среди участников с нормальным слухом. При этом использование слухового аппарата было связано с 32% снижением распространенности деменции среди 853 участников с умеренной/тяжелой потерей слуха.

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