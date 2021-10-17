Назван полезный после интенсивных тренировок фрукт

Материал перевело издание «Лента.ру». Его авторы опирались на исследование японского университета Кагава. Его участникам, группе из 15 бегунов, давали по два киви в день. Другая группа этот фрукт не получала. Исследователи заявили, что у людей из первой группы уменьшилось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок на организм.

Сообщается, что дело в антиоксидантах, которые содержатся в киви. Также фрукт содержит полифенолы и витамин C. Эти вещества тоже благотворно сказываются на здоровье.

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