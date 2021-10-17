Фитнес и здоровье
Сегодня в 15:58
1 мин.

Назван полезный после интенсивных тренировок фрукт

Помогает мышцам восстановиться
Арабское издание Sabq назвало фрукт, который способствует снижению негативного влияния окислительных процессов в мышцах после интенсивных тренировок.
Назван полезный после интенсивных тренировок фрукт

Материал перевело издание «Лента.ру». Его авторы опирались на исследование японского университета Кагава. Его участникам, группе из 15 бегунов, давали по два киви в день. Другая группа этот фрукт не получала. Исследователи заявили, что у людей из первой группы уменьшилось негативное воздействие высокоинтенсивных тренировок на организм.

Сообщается, что дело в антиоксидантах, которые содержатся в киви. Также фрукт содержит полифенолы и витамин C. Эти вещества тоже благотворно сказываются на здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по изменению питания посоветуйтесь со специалистом.