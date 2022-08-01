Назван самый важный вид упражнений для долгой жизни

По словам главного исполнительного директора и основателя Ultimate Performance Ника Митчелла сохранить здоровье и продлить жизнь помогают главным образом упражнения с отягощениями. Именно эти упражнения оказывают влияние на воспаление, резистентность к инсулину, состояние костей, кровяное давление и пр.

Для людей в возрасте 50+ оптимальным считаются две 45-минутные силовые тренировки в неделю. Дело в том, что с возрастом мышечная масса теряется (этот процесс называется саркопением) и необходимо с этим бороться. Одним из методов считаются как раз упражнения с отягощениями.