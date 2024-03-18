Названы 10 главных преимуществ для здоровья кабачков

Похудение. За счёт высокого содержания клетчатки кабачки надолго помогают насытиться. Кроме того, они содержат мало калорий.

Поддержание здоровья глаз. Всё потому, что в кабачках есть витамин А.

Защита от болезней сердца. Происходит это благодаря антиоксидантным свойствам кабачков.

Очищение кишечника. Одна чашка кабачкового сока в сутки способствует детоксикации кишечника и поддерживает пищеварение.

Освежение кожи. Тоник на основе кабачков особенно в этом поможет.