Названы 10 главных преимуществ для здоровья кабачков

Названы 10 главных преимуществ для здоровья кабачковИмейте это в виду
Похудение. За счёт высокого содержания клетчатки кабачки надолго помогают насытиться. Кроме того, они содержат мало калорий.
Поддержание здоровья глаз. Всё потому, что в кабачках есть витамин А.
Защита от болезней сердца. Происходит это благодаря антиоксидантным свойствам кабачков.
Очищение кишечника. Одна чашка кабачкового сока в сутки способствует детоксикации кишечника и поддерживает пищеварение.
Освежение кожи. Тоник на основе кабачков особенно в этом поможет.
Укрепление иммунитета. Происходит это благодаря витаминам А, С, кальцию в составе кабачков.
Борьба с раком. Кабачки способны защитить от рака за счёт антиоксидантных свойств.
Нормализация уровня сахара в крови. Кабачки отличаются низким гликемическим индексом и содержат клетчатку.
Снятие боли и стресса. Считается, что кабачки обладают антистрессовым, обезболивающим действием.
Выведение токсинов из организма. Для этого нужно регулярно употреблять сок кабачков, блюда или салаты с ними.
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