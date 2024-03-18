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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 марта 2024, 21:45
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Названы 10 главных преимуществ для здоровья кабачков

Имейте это в виду
Известно, что кабачки действительно полезны для здоровья. При этом специалисты советуют их употреблять в умеренных количествах и несколько раз в неделю.

Похудение. За счёт высокого содержания клетчатки кабачки надолго помогают насытиться. Кроме того, они содержат мало калорий.

Поддержание здоровья глаз. Всё потому, что в кабачках есть витамин А.

Защита от болезней сердца. Происходит это благодаря антиоксидантным свойствам кабачков.

Очищение кишечника. Одна чашка кабачкового сока в сутки способствует детоксикации кишечника и поддерживает пищеварение.

Освежение кожи. Тоник на основе кабачков особенно в этом поможет.

Названы 10 главных преимуществ для здоровья кабачков
© Pixabay Engin_Akyurt

Укрепление иммунитета. Происходит это благодаря витаминам А, С, кальцию в составе кабачков.

Борьба с раком. Кабачки способны защитить от рака за счёт антиоксидантных свойств.

Нормализация уровня сахара в крови. Кабачки отличаются низким гликемическим индексом и содержат клетчатку.

Снятие боли и стресса. Считается, что кабачки обладают антистрессовым, обезболивающим действием.

Выведение токсинов из организма. Для этого нужно регулярно употреблять сок кабачков, блюда или салаты с ними.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.