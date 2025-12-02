Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 декабря 2025, 21:00
1 мин.

Названы простые упражнения, которые облегчают боль в пояснице

Эффективны они именно при хронической боли
Миллионы людей по всему миру страдают от боли в пояснице. Согласно результатам нового исследования Университета Южной Австралии, повторное обучение самым базовым движениям (ползание, переворачивание и приседание) может уменьшить дискомфорт и вернуть уверенность у таких пациентов.
В ходе пилотного исследования с участием людей, страдающих хронической неспецифической болью в пояснице, специалисты из Университета Южной Австралии обнаружили: 12-недельная программа упражнений на основе движений под названием Motum помогает уменьшить боль, улучшить равновесие, повысить уверенность в повседневной деятельности.

Результаты новой научной работы опубликованы в журнале Musculoskeletal Science and Practice.

Программа Motum, разработанная физиотерапевтами из Аделаиды, использует наземные движения для восстановления фундаментальных двигательных паттернов и осознания своего тела. Эта программа проводится очно и сочетает прогрессивные функциональные упражнения с простыми объяснениями боли и движения. Она также безопасна и доступна для всех участников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.