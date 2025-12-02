Названы простые упражнения, которые облегчают боль в пояснице

Программа Motum, разработанная физиотерапевтами из Аделаиды, использует наземные движения для восстановления фундаментальных двигательных паттернов и осознания своего тела. Эта программа проводится очно и сочетает прогрессивные функциональные упражнения с простыми объяснениями боли и движения. Она также безопасна и доступна для всех участников.

