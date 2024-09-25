Названы самые опасные для здоровья упражнения в фитнес-залах

Среди упражнений, которые могут вызвать вред, выделяются две основные группы. Первая группа включает упражнения, способствующие гипермобильности суставов, такие как растяжка в позе «лягушки» с использованием блоков. Это может привести к чрезмерной амплитуде движения суставов. Вторая группа — упражнения в тренажерном зале без контроля тренера. Работа с большими весами требует обязательного наблюдения профессионала, особенно при использовании штанги.

Бахтурина также акцентирует внимание на важности разминки и заминки. Пропуск этих этапов может привести к серьезным травмам, таким как вывихи и растяжения, а также к неприятным болям после тренировки. Чтобы занятия спортом приносили только пользу, необходимо учитывать множество факторов и соблюдать правильную технику выполнения упражнений.

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