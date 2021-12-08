Недосып негативно повлиял на силу воли и эффективность сотрудников в течение рабочего дня

В ходе исследования, проведённого Владиславом Ривкиным, доцентом кафедры организационного поведения в Тринити-колледже, были опрошены 214 сотрудников. В итоге были получены данные за 1317 дней. Опубликованы результаты были в издании Human Relations.

Оказалось, что между эффективностью в работе и сном существует тесная связь. Недостаток сна снижает силу воли сотрудников, их мотивационные ресурсы (бодрость и энергичность в течение дня), эмоциональные ресурсы (оптимистичный взгляд на выполнение повседневных дел). Помимо этого, убеждение человека в том, что его возможности безграничны, помогает работать продуктивнее в дни, когда он плохо спал.