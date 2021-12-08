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Недосып негативно повлиял на силу воли и эффективность сотрудников в течение рабочего дня

Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования
Группа учёных из Тринити-колледжа (Дублин) обнаружила, что недостаток сна снижает мотивацию, силу воли и эмоционально истощает работников. В то же время именно от душевного состояния сотрудников зависит эффективность их деятельности в течение дня. Подробнее об исследовании - в материале Medical Xpress.
Недосып негативно повлиял на силу воли и эффективность сотрудников в течение рабочего дня

В ходе исследования, проведённого Владиславом Ривкиным, доцентом кафедры организационного поведения в Тринити-колледже, были опрошены 214 сотрудников. В итоге были получены данные за 1317 дней. Опубликованы результаты были в издании Human Relations.

Оказалось, что между эффективностью в работе и сном существует тесная связь. Недостаток сна снижает силу воли сотрудников, их мотивационные ресурсы (бодрость и энергичность в течение дня), эмоциональные ресурсы (оптимистичный взгляд на выполнение повседневных дел). Помимо этого, убеждение человека в том, что его возможности безграничны, помогает работать продуктивнее в дни, когда он плохо спал.

Недосып негативно повлиял на силу воли и эффективность сотрудников в течение рабочего дня

Для того чтобы избежать неприятных последствий недосыпа, рекомендуется обратиться к управляемой медитации (она позволит увеличить продолжительность сна). Также работодатели должны разрешать работникам делать небольшие перерывы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
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