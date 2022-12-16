Нет, не красная рыба: назван самый богатый на жирные кислоты омега-3 продукт

По словам Бронниковой, льняное семя можно использовать для приготовления каши. Для этого достаточно залить измельченные семена водой и оставить на ночь.

Диетолог напомнила, что для поддержания хорошего здоровья стоит питаться разнообразно, и продукты не обязательно должны быть дорогими. Также не стоит полагаться на пищевые добавки и витамины - сбалансированное питание важнее.

Ранее врач-терапевт Евгения Иванова рассказала о том, что, несмотря на всю пользу семян льна, этот продукт может всерьёз повлиять на здоровье. Семена льна необходимо правильно принимать, готовить в эмалированной посуде и не только.

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