Фитнес и здоровье
12:54, 27 января 2023
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Невролог рассказал, чем опасен энергетик, даже если выпить его один раз

Лучше этого не делать

Невролог Наталья Шиндряева в беседе с “Газетой.ру” рассказала россиянам об опасности энергетических напитков. И они опасны, даже если вы пили его один раз.

Невролог рассказал, чем опасен энергетик, даже если выпить его один раз

Фото: Unsplash

Так называемые “энергетики” содержат стимулирующие компоненты, которые вполне способны истощать организм, поэтому (и не только)энергетические напитки и противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

По словам специалиста, даже однократное употребление этого напитка может спровоцировать у вас аритмию, мигрень и инфаркт миокарда. А из-за того, что энергетические напитки содержат суточную дозу сахара, их частое употребление может привести к ожирению.

Совсем недавно учёные обнаружили, что риск выпадения волос сильно повышается у тех людей, которые употребляет подслащенные сахаром напитки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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