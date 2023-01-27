Невролог рассказал, чем опасен энергетик, даже если выпить его один раз

Так называемые “энергетики” содержат стимулирующие компоненты, которые вполне способны истощать организм, поэтому (и не только)энергетические напитки и противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

По словам специалиста, даже однократное употребление этого напитка может спровоцировать у вас аритмию, мигрень и инфаркт миокарда. А из-за того, что энергетические напитки содержат суточную дозу сахара, их частое употребление может привести к ожирению.

Совсем недавно учёные обнаружили, что риск выпадения волос сильно повышается у тех людей, которые употребляет подслащенные сахаром напитки.

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