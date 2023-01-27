Невролог рассказал, чем опасен энергетик, даже если выпить его один раз

Невролог рассказал, чем опасен энергетик, даже если выпить его один разЛучше этого не делать
Невролог Наталья Шиндряева в беседе с “Газетой.ру” рассказала россиянам об опасности энергетических напитков. И они опасны, даже если вы пили его один раз.
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Так называемые “энергетики” содержат стимулирующие компоненты, которые вполне способны истощать организм, поэтому (и не только)энергетические напитки и противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.
По словам специалиста, даже однократное употребление этого напитка может спровоцировать у вас аритмию, мигрень и инфаркт миокарда. А из-за того, что энергетические напитки содержат суточную дозу сахара, их частое употребление может привести к ожирению.
Совсем недавно учёные обнаружили, что риск выпадения волос сильно повышается у тех людей, которые употребляет подслащенные сахаром напитки.
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