Низкоинтенсивные упражнения ученые назвали мощным средством от депрессии

Ученые из Университета Англия Раскин (ARU) провели всесторонний обзор глобальных исследований, посвященных физической активности и психическому здоровью. Их анализ, опубликованный в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews, показал, что физическая активность снижает риск депрессии на 23%, а риск тревоги — на 26%.

Интересно, что наиболее сильная связь была обнаружена с занятиями низкой и умеренной интенсивности, такими как ходьба, садоводство и гольф. Высокоинтенсивные упражнения не показали такой же устойчивой связи с уменьшением депрессии.

Польза не ограничивается только депрессией: на 27% снижается риск развития тяжелых психических заболеваний, таких как психоз/шизофрения. Эти данные были получены в разных полах, возрастных группах и географических регионах.

Ведущий автор исследования Ли Смит подчеркивает важность индивидуальных рекомендаций по физическим упражнениям: «В то время как умеренные физические нагрузки могут улучшить психическое здоровье благодаря биохимическим реакциям, высокая интенсивность может ухудшить реакцию на стресс у некоторых людей. Индивидуальные рекомендации по физической активности имеют решающее значение для эффективных стратегий».

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