Нужна ли России отдельная вакцина от оспы обезьян

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Нужна ли России отдельная вакцина от оспы обезьянИ у кого должен быть к ней иммунитет
Главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал нужна ли России отдельная вакцина против новой оспы обезьян, заболевания которой начинают набирать обороты по всему миру.
Он напомнил, до 1980 года население страны прививали от натуральной оспы. Поэтому люди, которые родились до этого года, в теории, должны иметь определенный уровень защиты от оспы обезьян.
К тому же, по словам вирусолога, вакцинация от натуральной оспы вряд ли понадобится, потому что столь быстрого эпидемического роста болезни не должно быть. Однако, если ситуация станет хуже, то у нас есть чем вакцинировать людей, подытожил эксперт.
Ранее главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание при заражении оспой обезьян.