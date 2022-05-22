Нужна ли России отдельная вакцина от оспы обезьян

Он напомнил, до 1980 года население страны прививали от натуральной оспы. Поэтому люди, которые родились до этого года, в теории, должны иметь определенный уровень защиты от оспы обезьян.

К тому же, по словам вирусолога, вакцинация от натуральной оспы вряд ли понадобится, потому что столь быстрого эпидемического роста болезни не должно быть. Однако, если ситуация станет хуже, то у нас есть чем вакцинировать людей, подытожил эксперт.

Ранее главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание при заражении оспой обезьян.