Первые признаки опасной оспы обезьян проявляются на коже

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Первые признаки опасной оспы обезьян проявляются на кожеО чем рассказали в британском Агентстве по здравоохранению
На фоне распространения новостей об оспе обезьян, которой заражается все большее количество людей по всему миру, главный медицинский консультант британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс рассказала, на какие симптомы стоит обратить внимание при заражении оспой обезьян.
По словам эксперта, по причине того, что вирус распространяется при тесном контакте, для начала стоит обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже.
Если же вы начали замечать у себя подобные симптомы, то Хопкинс настоятельно рекомендует немедленно обращаться к врачу, при этом необходимо избегать близких контактов с другими людьми.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, насколько опасен для человека вирус оспы обезьян.
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