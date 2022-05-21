Первые признаки опасной оспы обезьян проявляются на коже

По словам эксперта, по причине того, что вирус распространяется при тесном контакте, для начала стоит обращать внимание на любые необычные высыпания или повреждения на коже.

Если же вы начали замечать у себя подобные симптомы, то Хопкинс настоятельно рекомендует немедленно обращаться к врачу, при этом необходимо избегать близких контактов с другими людьми.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, насколько опасен для человека вирус оспы обезьян.

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