Перечислены преимущества скандинавской ходьбы

Перечислены преимущества скандинавской ходьбыПолезное занятие для людей в возрасте
- Вы сжигаете больше калорий
Еще в 1995 году исследователи заметили, что скандинавская ходьба сжигает больше калорий, чем обычная — на 18% больше.
- Может уменьшить боль в конечностях
Использование палок во время ходьбы позволяет распределить вес оптимальнее, уменьшая нагрузку на спину, колени и бедра.
- Улучшает силу рук и плеч.
Скандинавская ходьба задействует ваши руки и плечи больше, чем обычная. Исследования показали, что такой вид физической активности может увеличить не только силу хвата рук, но и активность мышц плеч.
- Улучшает корпус тела.
Скандинавская ходьба также задействует мышцы живота и спины больше, чем обычная.
- Уменьшает риск падения.
К сожалению, по мере того, как мы становимся старше, мы с большей вероятностью спотыкаемся и падаем при ходьбе. Палки могут уберечь от этого.
- Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы
Исследования показывают, что скандинавская ходьба может улучшить сердечно-сосудистую систему всего за четыре недели.
- Позволяет ходить быстрее.
Исследование показало, что скандинавская ходьба увеличивает среднюю скорость на 25% по сравнению с обычной ходьбой.
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