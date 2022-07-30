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Перечислены преимущества скандинавской ходьбы

Полезное занятие для людей в возрасте
Ходьба с лыжными палками была придумана в Скандинавии и пришла в Центральную Европу около 20 лет назад. Эксперты объяснили, какие есть преимущества у такого вида физической активности.
Перечислены преимущества скандинавской ходьбы
  1. Вы сжигаете больше калорий

Еще в 1995 году исследователи заметили, что скандинавская ходьба сжигает больше калорий, чем обычная — на 18% больше.

  1. Может уменьшить боль в конечностях

Использование палок во время ходьбы позволяет распределить вес оптимальнее, уменьшая нагрузку на спину, колени и бедра.

  1. Улучшает силу рук и плеч.

Скандинавская ходьба задействует ваши руки и плечи больше, чем обычная. Исследования показали, что такой вид физической активности может увеличить не только силу хвата рук, но и активность мышц плеч.

  1. Улучшает корпус тела.

Скандинавская ходьба также задействует мышцы живота и спины больше, чем обычная.

  1. Уменьшает риск падения.

К сожалению, по мере того, как мы становимся старше, мы с большей вероятностью спотыкаемся и падаем при ходьбе. Палки могут уберечь от этого.

  1. Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы

Исследования показывают, что скандинавская ходьба может улучшить сердечно-сосудистую систему всего за четыре недели.

  1. Позволяет ходить быстрее.

Исследование показало, что скандинавская ходьба увеличивает среднюю скорость на 25% по сравнению с обычной ходьбой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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