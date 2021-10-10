Перечислены пять упражнений, которые обеспечат хороший сон

Ночной сон - крайне важен, отмечает Стефани Мансур. Для того чтобы он был здоровым и для того чтобы спина и бёдра не болели от длительной сидячей работы, можно выполнить несколько несложных упражнений. Каждое из них, пишет эксперт, нужно делать на пять вдохов и выдохов, при этом каждый из них должен длиться пять секунд.

Низкий выпад. Необходимо стоя на четвереньках, опираясь на руки и колени, вынести вперёд правую ногу. При этом нужно следить, чтобы колено правой ноги находилось над правой ступнёй. Руки нужно расположить сбоку от этой же ноги. После этого необходимо провести в этом положении по пять вдохов и выходов и сменить ногу.