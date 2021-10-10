Перечислены пять упражнений, которые обеспечат хороший сон

Фитнес и здоровье
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Перечислены пять упражнений, которые обеспечат хороший сонВыполняются они довольно просто
Американское издание CNN поделилось подборкой упражнений от специалиста по здоровому образу жизни Стефани Мансур.
Ночной сон - крайне важен, отмечает Стефани Мансур. Для того чтобы он был здоровым и для того чтобы спина и бёдра не болели от длительной сидячей работы, можно выполнить несколько несложных упражнений. Каждое из них, пишет эксперт, нужно делать на пять вдохов и выдохов, при этом каждый из них должен длиться пять секунд.
- Низкий выпад. Необходимо стоя на четвереньках, опираясь на руки и колени, вынести вперёд правую ногу. При этом нужно следить, чтобы колено правой ноги находилось над правой ступнёй. Руки нужно расположить сбоку от этой же ноги. После этого необходимо провести в этом положении по пять вдохов и выходов и сменить ногу.
- Колени у груди. Сначала нужно лечь на спину. После этого вам необходимо обхватить руками колени и начать притягивать их к груди. Ладони у вас должны лежать на голенях, копчик - на полу, а плечи нужно расслабить.
- Одно колено у груди. Лягте на спину. Затем притяните к груди (насколько это возможно) правое колено, а левую ногу оставьте прямой. При этом тяните левый носок на себя. Побудьте пять вдохов и пять выдохов в этой позе и поменяйте ноги.
- Поза ребёнка с разведёнными коленями. Встаньте на четвереньки. Затем разведите колени таким образом, чтобы они оказались шире бёдер. Пальцы левой и правой ноги должны соприкасаться при этом. После этого понемногу отводите назад бёдра до тех пор, пока не почувствуете, что ягодицы коснулись пяток. Далее потянитесь руками вперёд, голову опустите на пол.
- Поза бабочки лежа на спине. Снова лягте на спину. Разведите колени так, чтобы ступни касались друг друга. Ноги при этом должны образовывать некий треугольник. Руки необходимо расположить вдоль тела. При каждом выдохе нужно пытаться раскрывать бёдра ещё шире.
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