Персональный тренер объяснил, как занятия на эллиптическом тренажёре помогают похудеть

Эллиптический тренажёр обладает важными преимуществами для здоровья.

Тренировка с низкой нагрузкой. При занятиях на эллиптических тренажёрах движения выполняются плавно. Это снижает нагрузку на суставы и делает такие тренажёры подходящими даже для людей с травмами или с больными суставами.

Сжигание калорий. При тренировках на эллиптических тренажёрах задействуются сразу несколько групп мышц. Это приводит к более значительному сжиганию жира по сравнению с ездой на велосипеде или ходьбой.

Универсальность. Большинство эллиптических тренажёров оснащены регулируемыми уровнями сопротивления и параметрами наклона.

Улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. При регулярных тренировках на эллиптических тренажёрах улучшается выносливость сердечно-сосудистой системы. Это делает сердце более здоровым, улучшает общую физическую форму.