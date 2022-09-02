Платные курсы по снижению веса оказались эффективнее самостоятельных практик

Так, последняя исследовательская работа Лесли Лютес, директора Центра по изучению ожирения и благополучия UBC, опубликованная в журнале "Journal of the American Medical Association Network Open", показывает, что люди, пытающиеся изменить образ жизни, более успешны в своих начинаниях, если они используют коммерческие программы по снижению веса, по сравнению с теми, кто пытается сделать это самостоятельно.

"Учитывая распространенность ожирения, необходимы доступные и эффективные методы лечения ожирения и сопутствующих ему заболеваний, включая болезни сердца и преддиабет", - говорит она. "Основанные на фактических данных коммерческие программы контроля веса являются потенциальным решением проблемы отсутствия доступного лечения и значительно дешевле, чем лечение в клинике".

Доктор Лютес подчеркивает два ключевых момента исследования, проведенного UBC Okanagan. Во-первых, исследователи установили, что взрослые, которые занимались по общедоступной коммерческой программе контроля веса, добились большего успеха через три месяца. И, что очень важно, они чувствовали поддержку и смогли сохранить и продолжить потерю веса в течение 12 месяцев. Те, кто использовал самостоятельный подход, добились меньших успехов.