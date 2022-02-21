Почему физические упражнения на самом деле не помогают похудеть

Почему физические упражнения на самом деле не помогают похудетьОбъясняет антрополог
Антрополог Герман Понцер, работающий в Университете Дьюка, занимается изучением количества затраченной людьми и животными энергии при выполнении различных действий и в разных ситуациях. Например, при стрессе, занятиях спортом, выработке иммунного ответа на вакцину и т.п. При этом выводы, сделанные на основе полученных данных, иногда удивляют.
Если говорить об обмене веществ в целом в течение жизни, то быстрее всего он у малышей. Также в целом общие энергетические затраты (ОЭЗ) людей уменьшаются после 60 лет. ОЭЗ представляют собой число килокалорий, которое клетки человека сжигают за сутки.
Учёные ранее считали, что человек сжигает в день примерно столько же калорий (килокалорий), сколько и остальные приматы. Однако дело в том, что у людей существуют и другие затраты энергии: направлены они на мозг - уходит на него ежедневно 20 процентов дневного потребления энергии.
Герман Понцер решил выяснить, как всё обстоит на самом деле. На данный момент он использует особый метод, который позволяет легко узнать количество сожжённых калорий. Он состоит в том, что люди пьют особый коктейль из воды, где разные изотопы водорода и кислорода заменяют обычные формы. Затем учёные берут в течение семи дней у испытуемых пробы мочи. По результатам анализа мочи (в частности, соотношения маркированного водорода и кислорода в ней) исследователи определяют, сколько в среднем калорий человек сжигал ежедневно.
По итогам экспериментов с обезьянами, проведённым Понцером, эксперт пришёл к выводу, что люди сжигают калорий на самом деле больше, чем другие приматы. К примеру, на 20 процентов больше шимпанзе и бонобо, на 40 процентов больше горилл, на 60 процентов больше орангутангов. Но и запасают в виде жира энергии люди тоже больше.
К общим энергозатратам человека относится и скорость обмена веществ, и другие виды деятельности, в том числе физические упражнения. Кроме того, по словам учёного, разница в количестве набранного жира между людьми и животными тоже значительная. Так, мужчины на самом деле набирают в два раза больше жира, а женщины - в три раза больше, чем приматы. По мнению специалиста, связано большее число жира в организме человека с более быстрым метаболизмом.
В 2010 году Понцер поехал в Танзанию, чтобы изучить там энергозатраты охотников-собирателей хадза. Эти люди много двигаются: им удаётся пройти около 8 км (женщины) и около 14 км (мужчины) за один день. После проведённого анализа мочи охотников оказалось, что сжигают на самом деле они в среднем примерно столько же калорий, что и жители США, России, Японии, европейских стран. К точно таким же выводам пришёл учёный после изучения других групп охотников-собирателей и фуражиров.
По мнению Понцера, связано всё этом с тем, чтоорганизм просто приспосабливается к уровню физической активности и тратит уже меньше калорий на некоторые задачи. Например, на воспаление или стресс. Подтвердилось это на основе исследования группы людей, которых готовили к полумарафону. Чем дольше они тренировались, тем меньше калорий в день они сжигали.
В то же время, по словам эволюционного физиолога из Китайской академии наук Джона Спикмана, спортивные люди реже набирают лишний вес, чем менее активные. А ещё те, кто выполняет упражнения, когда придерживается диеты, лучше удерживают вес. Кроме того, физическая активность может оказать влияние на место отложения жира в организме, а также на развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.
Герман Понцер при этом отмечает, что для контроля веса лучше всего подойдёт именно диета. Физические же упражнения способны лишь поддерживать здоровье в целом.
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