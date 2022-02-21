Почему физические упражнения на самом деле не помогают похудеть

Антрополог Герман Понцер, работающий в Университете Дьюка, занимается изучением количества затраченной людьми и животными энергии при выполнении различных действий и в разных ситуациях. Например, при стрессе, занятиях спортом, выработке иммунного ответа на вакцину и т.п. При этом выводы, сделанные на основе полученных данных, иногда удивляют.

Если говорить об обмене веществ в целом в течение жизни, то быстрее всего он у малышей. Также в целом общие энергетические затраты (ОЭЗ) людей уменьшаются после 60 лет. ОЭЗ представляют собой число килокалорий, которое клетки человека сжигают за сутки.

Учёные ранее считали, что человек сжигает в день примерно столько же калорий (килокалорий), сколько и остальные приматы. Однако дело в том, что у людей существуют и другие затраты энергии: направлены они на мозг - уходит на него ежедневно 20 процентов дневного потребления энергии.

Герман Понцер решил выяснить, как всё обстоит на самом деле. На данный момент он использует особый метод, который позволяет легко узнать количество сожжённых калорий. Он состоит в том, что люди пьют особый коктейль из воды, где разные изотопы водорода и кислорода заменяют обычные формы. Затем учёные берут в течение семи дней у испытуемых пробы мочи. По результатам анализа мочи (в частности, соотношения маркированного водорода и кислорода в ней) исследователи определяют, сколько в среднем калорий человек сжигал ежедневно.

По итогам экспериментов с обезьянами, проведённым Понцером, эксперт пришёл к выводу, что люди сжигают калорий на самом деле больше, чем другие приматы. К примеру, на 20 процентов больше шимпанзе и бонобо, на 40 процентов больше горилл, на 60 процентов больше орангутангов. Но и запасают в виде жира энергии люди тоже больше.