Почему физические упражнения на самом деле не всегда так полезны, как о них говорят

Многие после новогодних праздников записываются в тренажёрный зал или принимаются бегать. И действительно, научные исследования доказывают, что как минимум на психическое здоровье тренировки влияют благотворно.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале JAMA Psychiatry, из почти 8 тысяч человек те, кто был более физически активен, чем остальные, были меньше подвержены депрессии. Причём это касалось как тех, кто имел генетическую предрасположенность к этом заболеванию, так и тех, у кого не было подобной предрасположенности.

Обнаружилось, что если уделять тренировкам по 4 часа в неделю, то это снизит риск депрессии где-то на 17 процентов.