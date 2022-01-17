Почему физические упражнения на самом деле не всегда так полезны, как о них говорят

Почему физические упражнения на самом деле не всегда так полезны, как о них говорятОбъясняет врач
Многие после новогодних праздников записываются в тренажёрный зал или принимаются бегать. И действительно, научные исследования доказывают, что как минимум на психическое здоровье тренировки влияют благотворно.
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале JAMA Psychiatry, из почти 8 тысяч человек те, кто был более физически активен, чем остальные, были меньше подвержены депрессии. Причём это касалось как тех, кто имел генетическую предрасположенность к этом заболеванию, так и тех, у кого не было подобной предрасположенности.
Обнаружилось, что если уделять тренировкам по 4 часа в неделю, то это снизит риск депрессии где-то на 17 процентов.
При этом бывает, что в процессе бега вырабатываются такие вещества, как эндоканнабиноиды. Эти вещества значительно влияют на сон, аппетит, память, боль, настроение.
Несколько лет назад автор сам принимал участие в одном из исследований. В ходе эксперимента измерялся уровень эндоканнабиноидов до и после бега в течение 30 минут. Выяснилось, что у всех, кроме автора, количество этих веществ в организме возросло после пробежки. Доктор Майкл Мосли заметил, что этот факт вполне мог бы быть объяснён его нелюбовью и даже отвращением по отношению к спорту. То есть эффективен бег всё же не для всех.
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