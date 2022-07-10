Почему мы так не любим физическую нагрузку

Для начала автор отметил, что человек действительно склонен избегать физической активности. И это всё не случайно. Скорее всего, причина такого поведения кроется в подходе нашего организма к распределению энергозатрат. Организм привык экономить энергию на менее значительных задачах, коими могут оказаться пробежка и упражнения в зале.

Некоторые учёные считают, что в ходе естественного отбора человекообразные обезьяны адаптировались к очень низкому уровню физической активности. Это помогло им выжить во влажных тропических лесах. При этом человек всё равно более физически активный, чем его предки. А всё, вероятно, потому, что мы освоили охоту и собирательство, которые требуют затрат энергии. В итоге выработалась энергетически дорогостоящая репродуктивная стратегия охотников-собирателей.

Из-за того, как устраивался быт первых людей, они стали тратить больше энергии на повседневную физическую активность. Однако в то же время человек смог добывать больше калорий, а дополнительная энергия позволила ему иметь мозг большего объёма и накапливать в организме больший запас жира. Стратегия охотников-собирателей оказалась благом для нашего репродуктивного успеха, но заставила нас отказываться от растраты калорий на необязательную физическую активность.

Автор приходит к выводу, что, вопреки стереотипам, люди, избегающие физических упражнений, не просто лентяи. Для нас естественно избегать напрасных трат энергии.