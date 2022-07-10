Фитнес и здоровье
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Почему мы так не любим физическую нагрузку

У нашей лени есть причины
Эксперт по эволюции физической активности человека Дэниел Либерман попытался объяснить, почему заставить себя заняться спортом так тяжело. Отрывок из его книги «Парадокс упражнений. Научный взгляд на физическую активность, отдых и здоровье» опубликовал Reminder.
Почему мы так не любим физическую нагрузку

Для начала автор отметил, что человек действительно склонен избегать физической активности. И это всё не случайно. Скорее всего, причина такого поведения кроется в подходе нашего организма к распределению энергозатрат. Организм привык экономить энергию на менее значительных задачах, коими могут оказаться пробежка и упражнения в зале.

Некоторые учёные считают, что в ходе естественного отбора человекообразные обезьяны адаптировались к очень низкому уровню физической активности. Это помогло им выжить во влажных тропических лесах. При этом человек всё равно более физически активный, чем его предки. А всё, вероятно, потому, что мы освоили охоту и собирательство, которые требуют затрат энергии. В итоге выработалась энергетически дорогостоящая репродуктивная стратегия охотников-собирателей.

Из-за того, как устраивался быт первых людей, они стали тратить больше энергии на повседневную физическую активность. Однако в то же время человек смог добывать больше калорий, а дополнительная энергия позволила ему иметь мозг большего объёма и накапливать в организме больший запас жира. Стратегия охотников-собирателей оказалась благом для нашего репродуктивного успеха, но заставила нас отказываться от растраты калорий на необязательную физическую активность.

Автор приходит к выводу, что, вопреки стереотипам, люди, избегающие физических упражнений, не просто лентяи. Для нас естественно избегать напрасных трат энергии.

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