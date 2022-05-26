Почему нужно обязательно делать перерывы между тренировками: объясняет врач

Джошуа Бломгрен, врач спортивной медицины в Rush, отмечает, что спортсмены и простые люди редко думают о том, что они могут перетренироваться. Из-за этого они продолжают заставлять себя ходить на тренировки, пока не получат какую-либо травму.

Физические упражнения, особенно интенсивные, сильно нагружают организм. Если ему не давать времени восстановиться, то спорт может причинить вред человеку. Но как понять, не слишком ли вы много времени проводите в зале? Есть несколько признаков.

Если вы мало отдыхаете и много тренируетесь, то вы можете заметить, что спите плохо, нередко сильно устаёте, испытываете перепады настроения или даже получаете травмы во время занятий. Из других признаков - увеличение частоты сердечных сокращений, ощущение недостатка физической силы, отсутствие работоспособности (невозможность выполнять физическую работу), сложности при достижении целей в фитнесе, отсутствие бодрящего эффекта от упражнений, изменение обмена веществ.