Почему нужно обязательно делать перерывы между тренировками: объясняет врач

Почему нужно обязательно делать перерывы между тренировками: объясняет врачСлишком много тренироваться тоже опасно
Джошуа Бломгрен, врач спортивной медицины в Rush, отмечает, что спортсмены и простые люди редко думают о том, что они могут перетренироваться. Из-за этого они продолжают заставлять себя ходить на тренировки, пока не получат какую-либо травму.
Физические упражнения, особенно интенсивные, сильно нагружают организм. Если ему не давать времени восстановиться, то спорт может причинить вред человеку. Но как понять, не слишком ли вы много времени проводите в зале? Есть несколько признаков.
Если вы мало отдыхаете и много тренируетесь, то вы можете заметить, что спите плохо, нередко сильно устаёте, испытываете перепады настроения или даже получаете травмы во время занятий. Из других признаков - увеличение частоты сердечных сокращений, ощущение недостатка физической силы, отсутствие работоспособности (невозможность выполнять физическую работу), сложности при достижении целей в фитнесе, отсутствие бодрящего эффекта от упражнений, изменение обмена веществ.
В дни отдыха при этом не обязательно совсем отказываться от тренировок. Можно просто обратиться к более «лёгким» видам деятельности: медленному бегу трусцой, ходьбе, езде на велосипеде, йоге. Другими словами, нужно просто уменьшить количество и интенсивность упражнений.
Также Американский колледж спортивной медицины советует людям в возрасте от 18 до 65 лет заниматься аэробикой средней в течение 30 минут пять дней в неделю или аэробикой высокой интенсивности как минимум 20 минут три раза в неделю. На упражнения, которые помогают поддерживать силу мышц и выносливость, должно уходить два дня в неделю.
Бломгрен также рекомендует составлять сбалансированную программу упражнений (в ней должны быть кардиотренировки и силовые тренировки), увеличивать количество либо интенсивность упражнений максимум на 10 процентов в неделю, добавлять в программу тренировок дни отдыха, сбалансированно питаться, высыпаться (спать нужно примерно по 8 часов в сутки).
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