Почему обязательные 10 тысяч шагов в день для здоровья — обман

По словам Артура, не нужно зацикливаться на конкретном количестве шагов, так как обычная пешая прогулка длительностью 20 минут в день способна положительно повлиять на состояние здоровья, придать сил и улучшить сон. Причём нет разницы между прогулкой протяжённостью в 100 минут и прогулкой в 20 минут: через определённый отрезок времени положительный эффект ходьбы начинает сглаживаться.

«Всего 20–25 минут ходьбы положительно повлияют на наш сон. Более того, исследования показали, что если каждый день мы будем ходить минимум 20 минут, мы уменьшим риск внезапной смерти и почувствуем прилив энергии», — уточнил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.