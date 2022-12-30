Почему опасно "забивать" на грипп

К осложнениям гриппа, объяснила Скорпилева, также относятся все инфаркты и инсульты, произошедшие в течение двух месяцев после заболевания.

Иммунолог отметила, что вакцинация защищает организм от фатальных последствий: “вакцинация не спасает от болезни. Но он на 100 процентов защищает от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов”*, - отметила Скорпилева.

Ранее другой иммунолог объяснила снижение количества заболевших гриппом в праздники уменьшением количества людей на улицах. Так что, даже если много гулять в новогодние праздники, шанс заразиться гриппом меньше, чем просто зимой.

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