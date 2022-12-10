Почему так полезно пить больше кефира

"Кефир - это кисломолочный продукт, который содержит жизненно важные макроэлементы для активной жизни: Белки, жиры и углеводы", - объясняет специалист. Специалист добавила, что кефир содержит полезные микроорганизмы, которые создают дополнительный ресурс для “обитателей” тонкого и толстого кишечника.

Вообще, разнообразие микрофлоры является ключом к долголетию, работоспособности и хорошему обмену веществ, о чем также поведала Лазуренко. Чтобы получить максимальную пользу от кефира, достаточно выпивать его в день 200 миллилитров.

Доктор Кэри Гольдштейн из Стоматологического центра Гольдштейна из Атланты назвала четыре вида еды и напитков, которые вызывают кариес.

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