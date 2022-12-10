Фитнес и здоровье
11:59, 10 декабря 2022
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Почему так полезно пить больше кефира

Регулярно, каждый день. Желательно

Диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко назвала полезные свойства кефира. Регулярное употребление кефира, по словам эксперта, положительно влияет на здоровье кишечника и не только. Ее словам приводит "Москва 24".

Почему так полезно пить больше кефира

"Кефир - это кисломолочный продукт, который содержит жизненно важные макроэлементы для активной жизни: Белки, жиры и углеводы", - объясняет специалист. Специалист добавила, что кефир содержит полезные микроорганизмы, которые создают дополнительный ресурс для “обитателей” тонкого и толстого кишечника.

Вообще, разнообразие микрофлоры является ключом к долголетию, работоспособности и хорошему обмену веществ, о чем также поведала Лазуренко. Чтобы получить максимальную пользу от кефира, достаточно выпивать его в день 200 миллилитров.

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