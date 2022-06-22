Почему в жару вам не стоит спать голышом

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Почему в жару вам не стоит спать голышомИ во что одеваться перед сном
В июньскую (да и вообще в летнюю) жару очень тяжело уснуть, если вы не являетесь владельцем кондиционера. В таких условиях многие прибегают ко сну голышом. Однако врач-сомнолог Софи Босток рассказала, что это не самый лучший способ. И объяснила почему.
По словам Босток, если вы собираетесь спать голышом, то будьте готовы, что пот будет скапливаться на теле, его не будет отводить впитывающая поверхность, как это происходит, когда на вас одежда, и вы не охладитесь.
“Поэтому ношение хлопчатобумажной пижамы или чего-либо, что отводит пот от тела, может быть лучшим решением", - объясняет она.
Ранее другой сомнолог рассказала, что дневной сон может быть таким же полезным для организма, как и полноценный ночной. Благодаря тому, что вы спите днём, у вас улучшается способность контролировать эмоции, вы становитесь более внимательными и избавляетесь от сонливости.