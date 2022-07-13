Почему вам стоит совместить рабочее место с беговой дорожкой

Рэйган Полтрок, специалист по стратегии работы с клиентами в рекламной компании Attentive, проходит от 16 до 32 км в день с беговой дорожкой Amazon GoYouth, по ее словам, за год такой практики она заметила не только физические, но и психические преимущества, благодаря которым она стала более продуктивной на работе.

Полтрок заявила, что за время таких упражнений у нее снизился уровень холестерина, а состояние щитовидной железы улучшилось, как и уровень кровяного давления. К тому же она заметила преимущества для психического здоровья – у нее повысилась концентрация внимания, продуктивность и мотивация.

Джеймс Левин из консалтинговой фирмы Salo провел исследование, где в течение шести месяцев сотрудники чередовали работу на беговой дорожке, “прогуливаясь” в среднем по три часа в день. Сотрудники отмечали, что за это время снизился уровень холестерина, а коллектив стал более продуктивным.