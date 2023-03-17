Полезна ли йога для пожилых? Учёные узнали

Авторы новой научной работы проанализировали данные из 33 небольших клинических испытаний. В этих испытаниях сравнивались эффекты йоги с другими видами физической активности или отсутствием тренировок.

Результаты показали, что пожилые люди, регулярно занимавшиеся йогой, имели лучшие показатели силы нижней части тела и скорости ходьбы по сравнению с теми, кто не занимался или делал другие упражнения. При этом йога не давала преимуществ перед таким видом гимнастики как тай-чи.

Тем не менее йога может быть эффективным способом для поддержания мышечной силы у пожилых людей. Это важно для предупреждения инвалидности, падений и госпитализации. Они также подчеркнули необходимость обучения новичков под руководством опытного тренера.

Ограничением исследования были использование разных методологий и колебания качества клинических испытаний. В них использовались разные стили йоги и разные группы испытуемых: живущие дома или в домах престарелых; здоровые или страдающие хроническими заболеваниями. Поэтому учёные призвали проводить дальнейшие исследования на эту тему.