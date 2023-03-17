Полезна ли йога для пожилых? Учёные узнали

Полезна ли йога для пожилых? Учёные узналиПровели обзор исследований
Учёные из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что йога может быть полезна для пожилых людей, которые хотят улучшить свою физическую форму. Исследование показало, что такая гимнастика способствует восстановлению силы ног и увеличению скорости ходьбы.
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Авторы новой научной работы проанализировали данные из 33 небольших клинических испытаний. В этих испытаниях сравнивались эффекты йоги с другими видами физической активности или отсутствием тренировок.
Результаты показали, что пожилые люди, регулярно занимавшиеся йогой, имели лучшие показатели силы нижней части тела и скорости ходьбы по сравнению с теми, кто не занимался или делал другие упражнения. При этом йога не давала преимуществ перед таким видом гимнастики как тай-чи.
Тем не менее йога может быть эффективным способом для поддержания мышечной силы у пожилых людей. Это важно для предупреждения инвалидности, падений и госпитализации. Они также подчеркнули необходимость обучения новичков под руководством опытного тренера.
Ограничением исследования были использование разных методологий и колебания качества клинических испытаний. В них использовались разные стили йоги и разные группы испытуемых: живущие дома или в домах престарелых; здоровые или страдающие хроническими заболеваниями. Поэтому учёные призвали проводить дальнейшие исследования на эту тему.