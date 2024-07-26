Полноту назвали причиной развития деменции и болезни Паркинсона

В течение девяти лет в исследовании приняли участие 412 691 человек в возрасте в среднем 56 лет. Результаты показали, что у мужчин с большим количеством жира на животе частота нейродегенеративных заболеваний составляла 3,38 на 1000 человеко-лет, в то время как у тех, кто имел низкий уровень жира на животе, этот показатель составлял 1,82. У женщин этот показатель составлял 2,55 при большом количестве жира на животе и 1,39 при малом. В целом, большое количество жира на животе увеличивало риск на 13 %, а большое количество жира на руках - на 18 %. Высокая мышечная сила, однако, снижала риск на 26 %.

В исследовании также подчеркивается, что управление сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как болезни сердца и инсульт, является важнейшим фактором в профилактике этих состояний.

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