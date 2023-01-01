Польза яблок, о которой вы и не подозревали

Польза яблок, о которой вы и не подозревалиЭтот фрукт традиционно едят в Рождество в Чехии
Многие из нас уверены, что в яблоках нет ничего особенного. Но на деле это совершенно не так. Эти фрукты могут дать множество преимуществ для здоровья.
Фото: Health Beat
Яблоки, как утверждают специалисты, могут помочь при бессоннице и запорах. Они помогают в работе пищеварительной системы, очищают организм от вредных веществ, так как содержат много клетчатки. Интересно, что среди их преимуществ есть даже омолаживающий эффект.
В состав яблока входит много калия. За счёт этого почки и мышцы человека начинают работать правильно. А если вы занимаетесь интеллектуальным трудом, то вам поможет содержащийся в яблоках фосфор.
Известно, что при регулярном употреблении яблок у человека приходит в норму сахар в крови, значительно снижается выработка мочевой кислоты. Поможет это тем, кто страдает ревматизмом или подагрой.
Причём содержат яблоки калорий немного. И лучше всего и есть вместе с кожурой.
В состав яблока в больших количествах входит пектин. Эта растворимая клетчатка может сделать кожу более упругой, улучшить кровообращение, придать коже сияющий и свежий вид.
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