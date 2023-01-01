Польза яблок, о которой вы и не подозревали

Известно, что при регулярном употреблении яблок у человека приходит в норму сахар в крови, значительно снижается выработка мочевой кислоты. Поможет это тем, кто страдает ревматизмом или подагрой.

Причём содержат яблоки калорий немного. И лучше всего и есть вместе с кожурой.

В состав яблока в больших количествах входит пектин. Эта растворимая клетчатка может сделать кожу более упругой, улучшить кровообращение, придать коже сияющий и свежий вид.

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