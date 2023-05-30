Помогает ли на самом деле бег сбросить вес

Энергия - это то, что поддерживает в нас жизнь. Получить энергию можно из пищи после её переваривания: в частности, из белков, углеводов и жиров. Но организм предпочитает для этой цели использовать углеводы. Связано это с тем, что белки и жиры расщепляются намного дольше.

Существует мнение, что все углеводы вредят здоровью. Но это верно лишь для простых углеводов, а сложные углеводы расщепляются медленнее, поэтому энергия высвобождается из них постепенно и устойчиво.

То, когда вы едите, тоже играет роль в уровне энергии в течение всего дня. К примеру, из-за отказа от завтрака вы можете почувствовать вялость, так как у тела не будет быстрого доступного топлива. Согласно научным исследованиям, пять небольших приёмов пищи вместо трёх больших обеспечивают дают более устойчивую энергию в течение дня.