Помогает ли на самом деле бег сбросить вес

Помогает ли на самом деле бег сбросить весИ из чего организм человека получает энергию
Многие начинают заниматься спортом ради похудения. Но какую роль в избавлении от лишних килограммов играет бег? Объяснили специалисты.
Энергия - это то, что поддерживает в нас жизнь. Получить энергию можно из пищи после её переваривания: в частности, из белков, углеводов и жиров. Но организм предпочитает для этой цели использовать углеводы. Связано это с тем, что белки и жиры расщепляются намного дольше.
Существует мнение, что все углеводы вредят здоровью. Но это верно лишь для простых углеводов, а сложные углеводы расщепляются медленнее, поэтому энергия высвобождается из них постепенно и устойчиво.
То, когда вы едите, тоже играет роль в уровне энергии в течение всего дня. К примеру, из-за отказа от завтрака вы можете почувствовать вялость, так как у тела не будет быстрого доступного топлива. Согласно научным исследованиям, пять небольших приёмов пищи вместо трёх больших обеспечивают дают более устойчивую энергию в течение дня.
А что насчёт бега? Любая деятельность изменяет расход энергии в организме. К примеру, если человек среднего веса и роста пробежит 5 км, то он сожжёт от 1300 до 1500 килоджоулей. А любая неизрасходованная энергия потом накапливается в виде жира. При этом специалисты рекомендуют заниматься физической активностью для повышения уровня энергии.
В целом в краткосрочной перспективе физические упражнения расходуют энергию. Поэтому вы можете ощутить усталость. А вот в долгосрочной перспективе занятия спортом учат организм использовать энергию более эффективно. Со временем тело будет использовать меньше энергии для выполнения повседневных дел, поэтому человек будет чувствовать себя бодрее.
Тем не менее не существует универсального шаблона энергии. У профессионального спортсмена потребность в энергии будет гораздо выше, чем у человека, который весь день сидит на работе. И чем человек тяжелее, тем большее энергии ему нужно для движения. Поэтому толстые люди могут утомляться быстрее, чем люди со здоровым весом. И наоборот, если человеку будет не хватать энергии, то он будет страдать от усталости.
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