Правда ли, что групповые тренировки больше мотивируют

Учёные из Университета штата Канзас обнаружили, что женщины, которые тренировались с товарищами по команде на велотренажёрах, увеличили на 200% время и интенсивность своей физической активности. Особенно верно это в случае, когда вы тренируетесь с кем-то, кого считаете лучше себя.

Также исследования продемонстрировали, что людям в группе упражнения кажутся не такими трудоёмкими, поэтому выполнять их им приятнее. Кроме того, групповые занятия способны вызывать привыкание, а дружеская атмосфера помогает людям сохранять мотивацию.