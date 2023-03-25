Правда ли, что любители умеренного спорта реже умирают от сердечных болезней

Ученые сообщили, что это первое исследование, в котором оценивалось совместное влияние физической формы и артериального давления на риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследование были включены 2 280 мужчин в возрасте от 42 до 61 года, проживающих в восточной Финляндии и участвующих в изучении факторов риска ишемической болезни сердца. Базовые измерения проводились в период с 1984 по 1989 год. Наблюдение за участниками велось до 2018 года. В течение среднего периода наблюдения (29 лет) было зарегистрировано 644 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стало известно, что у мужчин с высоким артериальным давлением и низкой физической подготовкой риск смерти от сердечных болезней увеличивался более чем в два раза по сравнению с мужчинами с нормальным артериальным давлением и высокой физической подготовкой. У мужчин с высоким кровяным давлением и высоким уровнем физической подготовки повышенный риск сердечно-сосудистой смерти сохранялся, но был слабее, “всего” на 55% выше, чем у мужчин с нормальным кровяным давлением и высокой физической подготовкой.

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