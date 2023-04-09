Правда ли, что садоводство заменит вам тренировки в спортзале

А если посвящать работе в саду два часа в неделю, то можно улучшить настроение. Что касается коллективного садоводства, то оно облегчает стресс, помогает бороться с изоляцией, защищает от старческого слабоумия.

При занятии садоводством у человека задействуются все основные группы мышц. В том числе мышцы ног, рук, живота, спины. Такой вид деятельности повышает выносливость, улучшает подвижность. Поэтому его по многим параметрам можно сравнить с пилатесом либо с ходьбой.

Человек, вес которого - 70 кг, в среднем при работе в огороде либо в саду сжигает 330 ккал в час.

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