Правда ли, что садоводство заменит вам тренировки в спортзале

Правда ли, что садоводство заменит вам тренировки в спортзалеВыяснили учёные
Многим людям тяжело смириться с тем, что в спортзал надо ходить регулярно. Но, как оказалось, это не единственный способ поддерживать психическое и физическое здоровье.
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Научные исследования показывают, что благодаря работе в саду или в огороде можно обеспечить организм физической нагрузкой умеренной или высокой интенсивности. Но это касается именно относительно молодых людей. Если говорить о пожилых, то за счёт такого хобби они получают умеренную или довольно низкую физическую нагрузку.
Как говорится в Руководстве по физической активности для американцев, работа в огороде либо в саду укрепляет мышцы и при этом наименее травматична.
А если посвящать работе в саду два часа в неделю, то можно улучшить настроение. Что касается коллективного садоводства, то оно облегчает стресс, помогает бороться с изоляцией, защищает от старческого слабоумия.
При занятии садоводством у человека задействуются все основные группы мышц. В том числе мышцы ног, рук, живота, спины. Такой вид деятельности повышает выносливость, улучшает подвижность. Поэтому его по многим параметрам можно сравнить с пилатесом либо с ходьбой.
Человек, вес которого - 70 кг, в среднем при работе в огороде либо в саду сжигает 330 ккал в час.
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