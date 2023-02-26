Правда ли, что занятия спортом должны даваться тяжело: ответ науки

Правда ли, что занятия спортом должны даваться тяжело: ответ наукиЕсть несколько мифов, связанных с физическими упражнениями
Люди, которые активно занимаются спортом, считают, что для достижения каких-либо результатов лучше всего интенсивно тренироваться. Однако исследования показывают, что всё не совсем так.
Фото: Abertay University
В ходе недавнего исследования учёные обнаружили, что спорт вовсе не обязательно должен быть мучением. Скорее наоборот: если человеку нравится его спортивный режим, то и придерживаться его он будет охотнее.
Специалисты в рамках нового исследования попытались понять, почему одни люди бросают спортзал, а другие - нет. Для этого учёные провели опрос среди примерно 200 участников девяти разных спортивных клубов. Результаты исследования продемонстрировали, что удовольствие благотворно сказывается на частоте выполнения упражнений и на формировании привычки.
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Также эксперты пришли к выводу, что при увеличении интенсивности занятий приятные ощущения действительно усиливаются. Но только до определённого момента. После этого удовольствие начинает резко снижаться. Участники, когда интенсивность упражнений становилась слишком большой, бросали тренировки.
Согласно одному систематическому обзору 2015 года, хорошее настроение при выполнении упражнений умеренной интенсивности связано с желанием продолжать заниматься спортом. То же самое касается уверенности в своих силах.
Как показал ещё один обзор, положительные эмоции могут умеренно повысить физическую активность у тех, кто занимается спортом. Это приведёт человека к дальнейшим успехам.
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