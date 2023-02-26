Правда ли, что занятия спортом должны даваться тяжело: ответ науки

Также эксперты пришли к выводу, что при увеличении интенсивности занятий приятные ощущения действительно усиливаются. Но только до определённого момента. После этого удовольствие начинает резко снижаться. Участники, когда интенсивность упражнений становилась слишком большой, бросали тренировки.

Согласно одному систематическому обзору 2015 года, хорошее настроение при выполнении упражнений умеренной интенсивности связано с желанием продолжать заниматься спортом. То же самое касается уверенности в своих силах.

Как показал ещё один обзор, положительные эмоции могут умеренно повысить физическую активность у тех, кто занимается спортом. Это приведёт человека к дальнейшим успехам.

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