Преподаватель университета рассказала, как оставаться в форме в праздничные дни

Многие занимаются спортом, потому что это помогает снять стресс и улучшить психическое здоровье. Одно исследование 2025 года показало, что люди сообщают о лучшем самочувствии в дни, когда они активны, и об ухудшении самочувствия в дни, когда они больше сидят.

В праздничные дни могут помочь такие виды активности, как плавание, йога или ходьба. Главное - уделять им 20-40 минут. Известно, что эти виды деятельности способны улучшить настроение, снизить тревожность и напряжение.

Исследования показывают, что для семей с маленькими детьми совместная физическая активность совместная физическая активность тоже может быть полезной. Она усиливает чувство вовлечённости и близости. Рассмотрите для этого такие варианты семейного отдыха, как катание на велосипедах, плавание в бассейне или на пляже, прогулки среди рождественских гирлянд или экзергейминг.