При каких симптомах коронавируса стоит вызвать скорую помощь

Он выделил сильную головную боль, температуру выше 38,5 градусов, одышку и боли в районе сердца симптомами коронавируса, которых вполне хватает для вызова скорой помощи. При таких признаках медик настоятельно рекомендует не медлить, при этом не делать поспешных выводов, а дождаться врача, который сможет точно поставить диагноз.

Единственное, что стоит сделать перед приездом скорой помощи – выпить жаропонижающее, например парацетамол, отмечает медик.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о том, какие бывают нетипичные симптомы омикрон-штамма коронавируса.

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