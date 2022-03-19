При каких симптомах коронавируса стоит вызвать скорую помощь

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При каких симптомах коронавируса стоит вызвать скорую помощьБудьте внимательнее
Да, коронавирус сейчас не в самой “сильной” позиции, но меры осторожности соблюдать все еще стоит. Так, инфекционист Николай Малышев рассказал, при каких симптомах COVID-19 следует вызывать скорую помощь.
Он выделил сильную головную боль, температуру выше 38,5 градусов, одышку и боли в районе сердца симптомами коронавируса, которых вполне хватает для вызова скорой помощи. При таких признаках медик настоятельно рекомендует не медлить, при этом не делать поспешных выводов, а дождаться врача, который сможет точно поставить диагноз.
Единственное, что стоит сделать перед приездом скорой помощи – выпить жаропонижающее, например парацетамол, отмечает медик.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал о том, какие бывают нетипичные симптомы омикрон-штамма коронавируса.
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