Производитель техники рассказал о влиянии глобального карантина на здоровье

Анализ данных Withings показал, что в США, например, за время карантина только 37% пользователей набрали более одного фунта лишнего веса (более 0,45 килограмма). В среднем показатель прироста составил 95 граммов. В Великобритании этот же показатель равен 160 граммам, в Германии — 189, в Италии — 195, во Франции — 84, в Китае — 250.

Кроме того, по статистике Withings, люди не стали двигаться намного меньше, чем до карантина. И спят теперь ненамного дольше, чем раньше — в среднем на 10-20 минут.

Что интересно, было замечено даже снижение количества аномалий сердечного ритма (это помогли отследить фитнес-трекеры). В США, например, показатель снизился на 43%.

Стоит отметить, что Россия в анализ включена не была.