Простые упражнения, которые сжигают больше всего калорий

Простые упражнения, которые сжигают больше всего калорийВсего их 12
Ведущий канала The Infographics Show отмечает, что существуют 12 видов физической активности, которые быстрее всего избавляют от лишних килограммов.
Кикбоксинг. Можно также начать заниматься и какими-нибудь другими боевыми искусствами. Они позволят освоить приёмы самообороны и сжечь в час до 710 калорий.
Водное поло. Эта игра напоминает волейбол, но водный. Поскольку вы постоянно находитесь в движении и плаваете, ваше тело в час сжигает до 839 калорий.
Бег. Между обычным бегом и бегом трусцой действительно есть разница. Во время последнего вы поддерживаете медленный темп, а вот при простом беге скорость увеличивается. Обычно она составляет от 10,5 до 13 км/ч. В результате вы сжигаете в час 710 калорий.
Калистеника. В неё входят упражнения, во время которых вы опираетесь только на собственный вес тела. Например, при подтягивании вы тренируете руки и спину, приседания помогают создать нагрузку на бёдра и ягодицы. Отжимания тоже могут быть полезны, причём существует множество их вариаций. Всё это избавит вас от 710 калорий в час.
Круговые тренировки. Они включают в себя мини-упражнения для всего тела. К примеру, вы можете начать с отжиманий, затем перейти к приседаниям, скручиваниям живота, прыжкам с приседанием, челночному бегу. В завершение можно немного пробежаться. В час это позволит избавиться от 710 калорий.
Скакалка. Оказывается, это занятие сжигает до 839 калорий за 60 минут. Причём стоит скакалка очень дёшево.
Велотренажёр. В час такой тренажёр сжигает до 622 калорий. Но если вы ещё к этому добавите наклоны, то лишние килограммы уйдут ещё быстрее.
Гребной тренажёр. При такой интенсивной тренировке за 60 минут вы сожжёте 622 калории. Также это поможет вам накачать мышцы живота и рук.
Аэробный танец. Такие танцы избавят вас от 600 калорий в час.
Плавание. Благодаря плаванию вы избавитесь от 400-550 калорий за час. Причём это в случае, если вы будете плавать медленно. Для этого подойдёт любой общественный бассейн.
Бег трусцой. Вид деятельности, который позволит вам сжечь в час от 400 до 550 калорий. Главный секрет при этом - продолжать двигаться в течение всего часа тренировки. Например, если вы ждёте зелёного сигнала светофора, то можно начать бежать на месте. Важно при этом подобрать правильную спортивную обувь.
Пеший туризм. Это станет лучшим занятием для тех, кто любит природу. Во время подъёмов вы можете сжигать примерно по 350-400 калорий в час.
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