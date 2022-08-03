Простые упражнения, которые сжигают больше всего калорий

Ведущий канала The Infographics Show отмечает, что существуют 12 видов физической активности, которые быстрее всего избавляют от лишних килограммов.

Кикбоксинг. Можно также начать заниматься и какими-нибудь другими боевыми искусствами. Они позволят освоить приёмы самообороны и сжечь в час до 710 калорий.

Водное поло. Эта игра напоминает волейбол, но водный. Поскольку вы постоянно находитесь в движении и плаваете, ваше тело в час сжигает до 839 калорий.

Бег. Между обычным бегом и бегом трусцой действительно есть разница. Во время последнего вы поддерживаете медленный темп, а вот при простом беге скорость увеличивается. Обычно она составляет от 10,5 до 13 км/ч. В результате вы сжигаете в час 710 калорий.

Калистеника. В неё входят упражнения, во время которых вы опираетесь только на собственный вес тела. Например, при подтягивании вы тренируете руки и спину, приседания помогают создать нагрузку на бёдра и ягодицы. Отжимания тоже могут быть полезны, причём существует множество их вариаций. Всё это избавит вас от 710 калорий в час.

Круговые тренировки. Они включают в себя мини-упражнения для всего тела. К примеру, вы можете начать с отжиманий, затем перейти к приседаниям, скручиваниям живота, прыжкам с приседанием, челночному бегу. В завершение можно немного пробежаться. В час это позволит избавиться от 710 калорий.