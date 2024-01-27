Простым тестом на ходьбу научились предсказывать риск переломов: что делать

Исследование, в котором были проанализированы данные почти 267 000 взрослых в возрасте 45 лет и старше, показало, что люди, которые сообщали о трудностях при ходьбе на один километр, значительно чаще сталкивались с переломами в течение последующих пяти лет. У женщин этот риск увеличивался на 60%, а у мужчин — более чем на 100%.

«Эта простая оценка может помочь выявить гораздо больше людей из группы риска, которым может помочь скрининг плотности костной ткани или профилактическое лечение», — говорит ведущий автор исследования, профессор Жаклин Сентер.

Исследователи считают, что способность ходить является сильным показателем прочности костей, поскольку слабые кости затрудняют комфортную и эффективную ходьбу.

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