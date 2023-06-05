Пять ошибок, которые женщины совершают в спортзале. Эти ошибки тормозят прогресс

Не вносить разнообразие в тренировки. Если вы будете выполнять одни и те же упражнения постоянно, то тело может не успевать восстанавливаться, а ещё вы так не сможете попробовать другие полезные упражнения и тренажёры. В течение недели каждый раз планируйте тренировки так, чтобы выполнять разные действия в определённые дни. Например, один день может быть посвящён тренировке рук, другой - пилатесу и т.п.

Акцент на кардио. Лучше не разминайтесь при помощи подобных упражнений. Всё дело в том, что в итоге вы можете почувствовать себя слишком уставшим, чтобы полноценно выполнить остальную часть тренировки. Лучше начните тренировку с поднятия тяжестей и завершите её кардио.

Отсутствие разминки. Если вы не хотите получить травму, то вам нужно разминаться перед каждой тренировкой. Хорошая разминка должна включать что-то, что ускоряет пульс (например, быструю ходьбу), а также растяжку мышц.

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