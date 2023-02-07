Пять причин, почему для людей с раком важна физическая активность

Представители Всемирной организации здравоохранения советуют людям с хроническими заболеваниями, включая рак, заниматься спортом. И вот пять причин, по которым физическая активность может быть полезна для пациентов с онкологией.

Поддерживает психическое здоровье. Исследования показывают, что многие пациенты с раком страдают от повышенной тревожности и от симптомов депрессии. Однако в большинстве научных работ также отмечается, что физическая активность повышает самооценку людей, улучшает их настроение, помогает справиться с проблемами с психикой. Значительно снижают признаки депрессии и тревожности у людей с разными видами рака аэробные упражнения средней интенсивности (к примеру, быстрая ходьба) два-три раза в неделю вместе с укреплением мышц.

Уменьшает усталость. Это, как демонстрируют научные исследования, возможно при регулярной физической нагрузке. Так, тренировки умеренной и высокой интенсивности, которые сочетают аэробные упражнения, упражнения на укрепление мыщц два-три раза в неделю, снижают усталость у людей с раком простаты и молочной железы.