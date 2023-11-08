Пять странных вещей, которые бег делает с вашим телом

Бег практически в любом темпе может оказаться полезным для здоровья. К примеру, в ходе одного исследования с участием более 55 человек в возрасте от 18 до 100 лет выяснилось, что даже 5-10 минут медленного бега в день значительно снижают вероятность развития болезней сердца. Кроме того, в одном научном отчёте говорится, что бег связан с лучшим потреблением кислорода, улучшением кровообращения и работы лёгких.

Тем не менее при беге довольно легко получить какую-либо травму.

Колено бегуна. Этот пателлофеморальный болевой синдром возникает у тех, кто пытается сразу же начать бегать слишком быстро и на длинные дистанции. У человека начинает в итоге болеть область вокруг или за коленной чашечкой. В особо тяжёлых случаях боль вы будете ощущать постоянно. Чтобы избавиться от неё, вам придётся перестать бегать до того момента, пока боль не уйдёт. Затем начинайте с быстрой ходьбы, постепенно увеличивая расстояние и скорость. В неделю увеличивайте каждую из переменных не более чем на 10% (и не обе сразу, а по отдельности). Также перед бегом обязательно разогревайтесь, включите в свою программу тренировок упражнения по укреплению ног. Возможно, вам придётся изменить и способ бега.

Чёрные ногти на ногах. Это результат кровотечения под ногтем. Обычно причина этого - в неправильно подобранной, маленькой обуви, длинных ногтях на ногах. Чтобы правильно подобрать кроссовки, убедитесь, что между кончиком большого пальца ноги и концом обуви есть пространство, равное ширине большого пальца.