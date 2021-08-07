Раскрыт состав завтрака участников Олимпийских игр

Раскрыт состав завтрака участников Олимпийских игрИздание Al Jazeera выяснило, в чём секрет хорошей формы спортсменов
Гвен Йоргенсен обожает тако. Для приготовления она берёт яйца, картошку, сок лимона, кинзу, перец, сыр.
Аппетитный перекус предпочитает Майкл Фелпс. Он готовит утром три сэндвича с яичницей-глазуньей и овощами.
Райан Лохте есть много яиц на завтрак: целых шесть. Из напитков победитель предпочитает кофе.
Ещё один любитель сэндвичей - Усэйн Болт. Ямайский спортсмен по утрам наслаждается бутербродом с яйцом.
Омлет готовит себе пловец Райан Мерфи.
Габриэль Дуглас призналась, что в её завтрак входит овсяная каша. Ещё вкуснее делает её добавленный банан. Овсянку или глазунью также выбирает Лори Эрнандес.
А вот выбор между овсянкой и фруктами по утрам стоит перед гимнасткой Симоной Байлз.
Тост, намазанный сверху арахисовым маслом, съедает пловчиха Кэти Ледеки. Дополнительно к этому она берёт и банан.
Начинать день углеводной пищей любит Калеб Дрессел. Это может быть хлеб, овсянка, тосты или какие-то другие "лёгкие" продукты.
Наоми Осака, японская теннисистка, выбирает для утра сок и кусок хлеба с авокадо или лососем.