Фитнес и здоровье
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Раскрыт состав завтрака участников Олимпийских игр

Издание Al Jazeera выяснило, в чём секрет хорошей формы спортсменов
Оказалось, что чемпионы из самых разных стран схожи в одном: они выбирают здоровый завтрак. А их любимые блюда - с добавлением яиц, хлеба, овсянки.
Раскрыт состав завтрака участников Олимпийских игр

Гвен Йоргенсен обожает тако. Для приготовления она берёт яйца, картошку, сок лимона, кинзу, перец, сыр.

Аппетитный перекус предпочитает Майкл Фелпс. Он готовит утром три сэндвича с яичницей-глазуньей и овощами.

Райан Лохте есть много яиц на завтрак: целых шесть. Из напитков победитель предпочитает кофе.

Ещё один любитель сэндвичей - Усэйн Болт. Ямайский спортсмен по утрам наслаждается бутербродом с яйцом.

Омлет готовит себе пловец Райан Мерфи.

Раскрыт состав завтрака участников Олимпийских игр

Габриэль Дуглас призналась, что в её завтрак входит овсяная каша. Ещё вкуснее делает её добавленный банан. Овсянку или глазунью также выбирает Лори Эрнандес.

А вот выбор между овсянкой и фруктами по утрам стоит перед гимнасткой Симоной Байлз.

Тост, намазанный сверху арахисовым маслом, съедает пловчиха Кэти Ледеки. Дополнительно к этому она берёт и банан.

Начинать день углеводной пищей любит Калеб Дрессел. Это может быть хлеб, овсянка, тосты или какие-то другие "лёгкие" продукты.

Наоми Осака, японская теннисистка, выбирает для утра сок и кусок хлеба с авокадо или лососем.