Раскрыт состав завтрака участников Олимпийских игр

Габриэль Дуглас призналась, что в её завтрак входит овсяная каша. Ещё вкуснее делает её добавленный банан. Овсянку или глазунью также выбирает Лори Эрнандес.

А вот выбор между овсянкой и фруктами по утрам стоит перед гимнасткой Симоной Байлз.

Тост, намазанный сверху арахисовым маслом, съедает пловчиха Кэти Ледеки. Дополнительно к этому она берёт и банан.

Начинать день углеводной пищей любит Калеб Дрессел. Это может быть хлеб, овсянка, тосты или какие-то другие "лёгкие" продукты.

Наоми Осака, японская теннисистка, выбирает для утра сок и кусок хлеба с авокадо или лососем.