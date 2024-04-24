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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 апреля 2024, 05:15
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Раскрыта польза бега для здоровья даже в более старшем возрасте

Никогда не поздно начать
Известно, что бег в среднем возрасте полезен для коленей, бёдер и позвоночника. Даже при наличии аномалий в коленях можно дойти до марафона, причём состояние суставов от этого не ухудшится. Это недавно обнаружили учёные.
Раскрыта польза бега для здоровья даже в более старшем возрасте
© Pixabay/CC0 Public Domain

Учёные в ходе исследования проследили за состоянием здоровья 115 человек среднего возраста. У большинства из них имелись аномалии в коленях ещё до начала марафона. Удивительно, но состояние костей некоторых из них улучшилось после марафона. У 10 испытуемых после бега на результатах МРТ исчезли признаки предартрита.

На самом деле к остеоартриту может привести недостаток активности, а не её избыток. Чем больше используется сустав, тем сильнее становятся кости и мышцы вокруг него.

Научные исследования показали, что для поддержания здоровья костей скелет должен стимулироваться механической нагрузкой (физическим стрессом), например ходьбой или бегом.

Раскрыта польза бега для здоровья даже в более старшем возрасте
© Health Time

Бег даёт очень хороший стимул для стимуляции клеток, которые строят кость, и для подавления клеток, которые разрушают кость. Особенно важное значение имеет наличие здоровой кости под поверхностью сустава для защиты от остеоартрита.

Бездействие также приводит к атрофии мышц (саркопении), что влияет на подвижность суставов.

В целом лучший способ поддержать здоровье суставов — сочетать различные упражнения. В том числе те, которые обеспечивают сопротивление мышц (например, силовые тренировки), воздействие на кости (например, бег) и стабильное движение суставов (например, езда на велосипеде).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.