Раскрыта польза бега для здоровья даже в более старшем возрасте

Учёные в ходе исследования проследили за состоянием здоровья 115 человек среднего возраста. У большинства из них имелись аномалии в коленях ещё до начала марафона. Удивительно, но состояние костей некоторых из них улучшилось после марафона. У 10 испытуемых после бега на результатах МРТ исчезли признаки предартрита.

На самом деле к остеоартриту может привести недостаток активности, а не её избыток. Чем больше используется сустав, тем сильнее становятся кости и мышцы вокруг него.

Научные исследования показали, что для поддержания здоровья костей скелет должен стимулироваться механической нагрузкой (физическим стрессом), например ходьбой или бегом.