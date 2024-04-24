Раскрыта польза бега для здоровья даже в более старшем возрасте

Раскрыта польза бега для здоровья даже в более старшем возрастеНикогда не поздно начать
Учёные в ходе исследования проследили за состоянием здоровья 115 человек среднего возраста. У большинства из них имелись аномалии в коленях ещё до начала марафона. Удивительно, но состояние костей некоторых из них улучшилось после марафона. У 10 испытуемых после бега на результатах МРТ исчезли признаки предартрита.
На самом деле к остеоартриту может привести недостаток активности, а не её избыток. Чем больше используется сустав, тем сильнее становятся кости и мышцы вокруг него.
Научные исследования показали, что для поддержания здоровья костей скелет должен стимулироваться механической нагрузкой (физическим стрессом), например ходьбой или бегом.
Бег даёт очень хороший стимул для стимуляции клеток, которые строят кость, и для подавления клеток, которые разрушают кость. Особенно важное значение имеет наличие здоровой кости под поверхностью сустава для защиты от остеоартрита.
Бездействие также приводит к атрофии мышц (саркопении), что влияет на подвижность суставов.
В целом лучший способ поддержать здоровье суставов — сочетать различные упражнения. В том числе те, которые обеспечивают сопротивление мышц (например, силовые тренировки), воздействие на кости (например, бег) и стабильное движение суставов (например, езда на велосипеде).
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