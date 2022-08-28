Реально ли избавиться от жира на животе при помощи таблеток и занятий спортом

Ряд научных исследований показывает, что при избытке висцерального жира могут появиться проблемы со здоровьем. Например, сахарный диабет и резистентность к инсулину.

Недавно также стало известно, что пища, которую ест человек, может активировать гены, связанные с набором лишнего веса на талии.

Но почему от такого жира сложно избавиться? Есть предположение, что висцеральные жировые клетки просто живут дольше, чем подкожные. Не так давно учёные из Сиднейского университета обнаружили, что, возможно, существует сигнал сохранения висцеральных жировых клеток, который запускается при повторных попытках голодания. То есть некоторых диеты только будут способствовать сохранению этого жира.

В ходе экспериментов на мышах специалисты выяснили, что в проблемах с висцеральным жиром могут быть виноваты иммунные клетки. В процессе старения они накапливаются в висцеральном жире и посылают сигналы, которые вызывают воспаление. Из-за этого нарушается обмен веществ человека.

Что же можно с этим сделать? На самом деле при помощи диеты и физических упражнений убрать висцеральный жир непросто. Лучше всего в этом случае сосредоточиться на сжигании жира в целом. Кроме того, нужно помнить: всё, что создаёт отрицательный энергетический баланс, должно сжигать жир на животе вместе с остальным жиром.

Но есть учёные, которые считают, что существует тактика влияния именно на висцеральный жир. Эксперты из Университета Кетчум полагают, что нужно просто в течение дня распределять потребление жиров на несколько небольших приёмов пищи.

Из лекарств есть пиоглитазон, который может косвенно воздействовать на висцеральный жир. Но принимать его можно лишь людям с диабетом.

В целом получается, что волшебного способа избавления от жира на животе не существует. Единственное, что может сделать человек сейчас для сжигания такого жира, - это ужесточить диету и добавить в распорядок дня больше физических упражнений.

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