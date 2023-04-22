Роспотребнадзор объяснил рост случаев заражения корью в России

Оно отметило, что большинство случаев заболевания корью приходится на невакцинированных россиян, а также мигрантов из соседних стран, на долю которых приходится около 10% выявленных случаев.

Однако ранее академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко заявил, что угрозы пандемии кори в России нет, поскольку население обладает хорошим коллективным иммунитетом.

Согласно результатам исследования, ранее стало известно, что от соблюдения здоровой диеты риск рака простаты ни увеличивается, ни уменьшается. А вот с вредной пищей всё интереснее.

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