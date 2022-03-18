Российские ученые нашли новый способ лечения бессонницы

Российские ученые нашли новый способ лечения бессонницыС приложением для телефона в качестве журнала
Как сообщила пресс-служба, новый метод состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыков для здорового сна.
Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть — так называемые "дисфункциональные убеждения" — исчезают
И все это контролируется через специальное мобильное приложение: пользователь вносит разные данные о своем сне до лечения, а также во время терапии, получая рекомендации по изменению режима сна и поведению во время бодрствования. Отмечается, что эту информацию можно предоставить врачу, который также сможет корректировать лечение.
Пресс-служба сообщила, что появление этого мобильного приложения в общем досутпе может произойти уже к концу этого года.