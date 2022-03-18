Российские ученые нашли новый способ лечения бессонницы

И все это контролируется через специальное мобильное приложение: пользователь вносит разные данные о своем сне до лечения, а также во время терапии, получая рекомендации по изменению режима сна и поведению во время бодрствования. Отмечается, что эту информацию можно предоставить врачу, который также сможет корректировать лечение.

Пресс-служба сообщила, что появление этого мобильного приложения в общем досутпе может произойти уже к концу этого года.