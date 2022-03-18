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Российские ученые нашли новый способ лечения бессонницы

С приложением для телефона в качестве журнала
Бессонница – один из самых неприятных недугов – без нормального сна невозможно вести полноценный образ жизни. К счастью, ученые Сеченовского университета разработали новый метод лечения бессонницы, сообщает пресс-служба учебного заведения.
Российские ученые нашли новый способ лечения бессонницы

Как сообщила пресс-служба, новый метод состоит из еженедельных занятий, направленных на формирование навыков для здорового сна.

Он состоит из 6-8 еженедельных занятий, направленных на формирование у пациентов навыка здорового сна. При этом бессознательные опасения не уснуть — так называемые "дисфункциональные убеждения" — исчезают

Пресс-служба Сеченовского университета.

И все это контролируется через специальное мобильное приложение: пользователь вносит разные данные о своем сне до лечения, а также во время терапии, получая рекомендации по изменению режима сна и поведению во время бодрствования. Отмечается, что эту информацию можно предоставить врачу, который также сможет корректировать лечение.

Пресс-служба сообщила, что появление этого мобильного приложения в общем досутпе может произойти уже к концу этого года.

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