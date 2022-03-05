Россиянам рассказали о продукте, защищающем от рака легких

По словам Гандельмана, самый обычный черный перец способен предупредить развитие рака легких. Все дело в том, что он содержит в себе вещество под названием пиперин, именно он замедляет рост раковых клеток. Однако на этом его полезные свойства не заканчиваются: по словам врача, он также защищает и от развития рака кишечника, а также содержит полезный витамин А, который укрепляет роговицу глаза и поддерживает остроту зрения.

Если говорить о раке кишечника, то отмечается, что новая работа, проведенная исследователями из Johns Hopkins Medicine, показала, что высокие люди могут быть "более склонны" к развитию рака кишечника.

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