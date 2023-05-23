Семь фитнес-привычек, которые разрушат ваше тело до 60 лет

Слишком много кардио. Если вы всё время выполняете только такие упражнения, то это лишь навредит. Лучше всего - соблюдать баланс и включить в распорядок силовые тренировки, упражнения на гибкость и кардио.

Пренебрежение силовыми тренировками. Такие тренировки нужны для поддержания мышечного тонуса, баланса, прочности костей и общей подвижности с возрастом. Если от них отказаться, то возрастает риск возникновения остеопороза, мышечного дисбаланса, снижения силы.

Пропуск упражнений на растяжку и подвижность. В результаты вы можете столкнуться со снижением гибкости, мышечным дисбалансом, повышенным риском травм.