Шесть способов оставаться здоровым без спорта

Физические упражнения многие не любят. Но на самом деле они могут быть и не нужны при здоровом образе жизни. Вот на каких пунктах вам действительно нужно сосредоточить своё внимание.

Пить воду и избегать обезвоживания. Для нормальной работы организм нуждается в воде. Благодаря ей поддерживается нужная температура тела, организм устраняет отходы, защищает ткани и суставы. Специалисты из Национальной академии наук, инженерии и медицины США советуют мужчинам в день пить примерно 15,5 чашек воды в день, женщинам - около 11,5 чашек.

Не сидеть на месте. В исследовании, опубликованном в Annals of Internal Medicine, говорится, что между преждевременной смертью и длительным сидением существует связь. Также малоподвижный образ жизни может привести к старческому слабоумию, ко многим видам рака, депрессии, диабету, проблемам с сердцем, увеличению веса. Причём даже «ёрзание» может быть полезно: за день так можно сжечь до 350 килокалорий.