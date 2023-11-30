Сканирование мозга выявило скрытые повреждения у бывших спортсменов

Исследователи обнаружили, что участие в таких видах спорта, как футбол, может иметь прямую связь с длительным воспалением в мозге. В ходе исследования было проведено сканирование мозга 27 бывших игроков НФЛ, их сравнивали с пловцами в качестве контрольной группы, не занимающейся контактным спортом. Результаты показали, что бывшие игроки НФЛ хуже справлялись с тестами на память и имели более высокий уровень TSPO, особенно в областях мозга, связанных с памятью и вниманием.

Эти результаты проливают свет на долгосрочные последствия повторяющихся травм мозга, даже в легких случаях, которые обычно игнорируются игроками. Исследование направлено на разработку будущих методов лечения и индивидуальных рекомендаций для спортсменов, восстанавливающихся после травм мозга.

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